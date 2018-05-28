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28 май 2018

BMW будет выпускать в России новые модели для мирового рынка

BMW будет выпускать в России новые модели для мирового рынка
Автор фото: фирма-производитель

О том, что BMW построит собственный завод в России и будет выпускать там автомобили по полному циклу стало известно еще в конце прошлого года. Сейчас стали известны некоторые подробности о проекте.

Информацией поделился губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Напомним, именно этот регион выбрали немцы в феврале этого года (также им предлагали площадки в Санкт-Петербурге и Московской области).

«Могу сказать, что с точки зрения наполнения, например, обязательств BMW, там появились в том числе модели автомобилей, которые пока не производятся — то есть полностью новые модели вообще для международного рынка. И компания готова брать на себя обязательства, в том числе с точки зрения экспорта с учетом всех соглашений о свободной торговле, которые есть у России», — заявил  Антон Алиханов агентству ТАСС.

По условиям соглашения Калининградская область предоставит земельный участок с коммуникациями под строительство завода. Сейчас переговоры практически закончены, вскоре будет создана рабочая группа из представителей концерна и чиновников нескольких ведомств, которая примет окончательное решение по подписанию специнвестконтракта.

Не останется в стороне и «Автотор», на котором сегодня собирают несколько моделей BMW для российского рынка. Вероятнее всего именно «Автотор» будет т.н. «оператором производственных процессов», то есть будет отвечать за само производство, тогда как BMW управлять предприятием.
 

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При написании новости использовалась информация:
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