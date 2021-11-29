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29 ноя 2021

BMW готовит к выпуску очень мощный спорткар

BMW готовит к выпуску очень мощный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW опубликовала тизерное изображение нового спорткара M4 GT4, который является трековой версией купе BMW M4.

Премьера автомобиля состоится уже в следующем году. Что о ней известно в данный момент? Во-первых, мы точно знаем, что машина серьезно изменится внешне – на нее поставят аэродинамический обвес, главным элементом которого станет массивное фиксированное антикрыло.  Что касается технических компонентов, то под капотом спорткара будет установлен трехлитровый шестицилиндровый мотор с турбонаддувом.

Его характеристики, к сожалению, не раскрываются, но зарубежные коллеги полагают, что новинка будет существенно мощнее M4. Напомним, что на эту модель установлен тот же двигатель с отдачей в 510 лошадиных сил. Разгон до сотни у автомобиля занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. Отметим, что на машине установлен электронный ограничитель, который опционально можно снять, тогда максималка будет увеличена до 295 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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