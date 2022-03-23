BMW готовится представить заряженный седан M7

У Mercedes-Benz есть «заряженный» флагманский седан - Mercedes-AMG S 63 E Performance. Машину аналогичного класса решили сделать и в BMW

Европейские СМИ сообщают, что баварский автомобильный концерн уже приступил к разработке заряженного седана седьмой серии. Более того, уже есть и некоторая информация относительно силовой установки, которая появится под капотом автомобиля.

Данные не подтверждены официально, но их характер интересен – предполагается, что в BMW построят некий «супер-гибрид» на основе 4.4-литрового турбированного мотора V8. Потенциальная отдача – около 750-800 лошадиных сил при крутящем моменте в 1000 Нм.

Интересно, но последний BMW M7 оснащался 600-сильным мотором V12, от использования которого в BMW уже отказались, оставив его лишь для роскошных моделей Rolls-Royce.

