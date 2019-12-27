BMW хочет унизить Porsche Taycan

Компания BMW разрабатывает большой электрический спортивный седан. Двухмоторный полноприводный электрический седан получит индекс i6

Итальянское издание Autoblog сообщает,что по пропорциям BMW i6 напомнит концепт-кар i Vision Dynamics, представленный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. В тоже время дизайн новинки будет выдержан в стиле купеобразного 8-Series Gran Coupe. В любом случае можно утверждать, что нас ожидает очень красивый автомобиль.

В технических характеристиках пока нет никакой конкретики. По слухам, базовая версия i6 получит два электромотора eDrive, двигатель над передними колесами будет выдавать 204 лошадиные силы, а на задней оси — 340 лошадиных сил. Таким образом суммарная мощность силовой установки достигнет 544 лошадиных сил, что позволит модели конкурировать с 530-сильным Porsche Taycan 4S. Модификация i6 M Performance получит два 340-сильных электромотора и сможет побороться за покупателей с 625-сильным Taycan Turbo.