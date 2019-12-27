Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2019

BMW хочет унизить Porsche Taycan

BMW хочет унизить Porsche Taycan

Компания BMW разрабатывает большой электрический спортивный седан. Двухмоторный полноприводный электрический седан получит индекс i6

Итальянское издание Autoblog сообщает,что по пропорциям BMW i6 напомнит концепт-кар i Vision Dynamics, представленный на Франкфуртском автосалоне в 2017 году. В тоже время дизайн новинки будет выдержан в стиле купеобразного 8-Series Gran Coupe. В любом случае можно утверждать, что нас ожидает очень красивый автомобиль.

В технических характеристиках пока нет никакой конкретики. По слухам, базовая версия i6 получит два электромотора eDrive, двигатель над передними колесами будет выдавать 204 лошадиные силы, а на задней оси — 340 лошадиных сил. Таким образом суммарная мощность силовой установки достигнет 544 лошадиных сил, что позволит модели конкурировать с 530-сильным Porsche Taycan 4S. Модификация i6 M Performance получит два 340-сильных электромотора и сможет побороться за покупателей с 625-сильным Taycan Turbo.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X6 M 2016

BMW отзывает 19 тысяч кроссоверов X6

26 декабря 2019
BMW iX3 Concept 2018

Электрический BMW X3: подробности

18 декабря 2019

В BMW рассказали об отношении клиентов к гигантским радиаторным решеткам

18 декабря 2019

BMW разработает гироскопический подстаканник

02 декабря 2019
Маркус Флаш

М-подразделение BMW выпустит свой суперкар

25 ноября 2019
BMW i4

В 2021 году BMW выпустит 500-сильный седан i4

18 ноября 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta 2019 операция на сердце Тест драйв
27 декабря 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta AT: операция на сердце"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта
Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 4 9