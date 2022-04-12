BMW и Mini будут изготавливать колесные диски при помощи солнца

Концерн BMW объявил о плане по полному переводу производства литых колёсных дисков на энергию из возобновляемых источников

Под понятием «возобновляемые источники» производитель подразумевает солнечные панели и ветрогенераторы. Компания всерьез обеспокоена проблемами экологии и готова сделать все, чтобы внести свой посильный вклад в борьбу с вредными выбросами и изменением климата. Занятно, но к «свету» BMW собирается привести не только себя, но и своих партнеров- концерн официально заявил, что уже подписаны соглашения с множеством поставщиков, включая фирмы, обеспечивающие BMW как сырьём, так и готовыми колёсами, о планомерном переходе на возобновляемые источники энергии. Завершиться он должен к 2024 году.

Уменьшать вред экологии планируют и путем использования вторсырья - повторного использование колёсных дисков и других алюминиевых деталей как источника материалов для изготовления новой продукции.