BMW M3 прокачали в ателье Manhart

Немецкое тюнинг-ателье представило пакет доработок для спортивной версии «трешки» с индексом «М». Можно ли серьезно улучшить машину, которая и так является пиком инженерных технологий – легко.

Итак, в комплекс улучшений входят следующие параметры – увеличение мощности мотора, модернизация подвески и создание стильного обвеса. Начнем с последнего пункта – боди-кит полностью выполнен из углепластика. Автомобиль также окрашивается в специальную черно-золотую ливрею.

Теперь перейдем к самому интересному. Двигатель – ему поменяли блок управления на некую кастомную версию. В результате мощность подскочила до 635 лошадиных сил с текущих пятисот. С подвеской также поработали на совесть – применили новые амортизаторы, снизили дорожный просвет и.т.д.