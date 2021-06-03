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3 июн 2021

BMW M3 прокачали в ателье Manhart

BMW M3 прокачали в ателье Manhart

Немецкое тюнинг-ателье представило пакет доработок для спортивной версии «трешки» с индексом «М».  Можно ли серьезно улучшить машину, которая и так является пиком инженерных технологий – легко.

Итак, в комплекс улучшений входят следующие параметры – увеличение мощности мотора, модернизация подвески и создание стильного обвеса. Начнем с последнего пункта – боди-кит полностью выполнен из углепластика. Автомобиль также окрашивается в специальную черно-золотую ливрею.

Теперь перейдем к самому интересному. Двигатель – ему поменяли блок управления на некую кастомную версию. В результате мощность подскочила до 635 лошадиных сил с текущих пятисот. С подвеской также поработали на совесть – применили новые амортизаторы, снизили дорожный просвет и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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