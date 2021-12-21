BMW M готовит уникальный спорткар

Как известно, в следующем году спортивному подразделению концерна BMW исполняется пятьдесят лет. В честь этого замечательного события BMW M готовится выпустить некий уникальный спорткар, но какой именно?

Здесь есть две версии. Первая - компания готовит что-то уникальное. Наши коллеги из Motor1 предполагают, что производитель уже начал тестировать платформу для него, которая спрятана под кузовом купе BMW 8 серии — шпионы заметили прототип во время испытаний на Нюрбургринге. К сожалению, каких-либо фактов, которые могли бы подтвердить данную версию, в данный момент нет.

Вторая версия более приземленная – нам покажут модификацию BMW M4, которая будет отличаться 500-сильной силовой установкой и облегченным кузовом. Более того, этот спорткар будет предлагаться лишь в варианте с механической коробкой передач. Предполагается, что тираж модели не превысит тысячи экземпляров.