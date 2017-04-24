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24 апр 2017

BMW M откажется от «механики» и «роботов»

BMW M откажется от «механики» и «роботов»
Автор фото: фирма-производитель

В скором будущем «заряженные» модели BMW M могут остаться без механических коробок передач. Такую же участь ждет и роботизированные коробки с двумя сцеплениями

Вице-президент BMW M по продажам и маркетингу Питер Квинт, заявил о том, что вопрос только в том, как долго коробки DCT («роботы» с двойным сцеплением) останутся в гамме подразделения.

По его словам, вся автомобильная отрасль постепенно возвращается к традиционным гидротрансформаторным автоматическим коробкам передач. «Роботизированным коробкам уже 6-7 лет и они практически не развиваются, в то время как традиционные «автоматы» насчитывают уже девять и даже десять ступеней, — заявил Квинт в интервью журналу The Drive. — Раньше у роботизированных коробок было преимущество в виде скорости переключения, сегодня его нет, а традиционная автоматика лучше и умнее».

Время переключения не единственная и не главная проблема коробок DCT, говорит Квинт. Предел их надежности это 450 л.с. и 600 Нм, если машина мощнее, то производитель не может быть уверенным в ее безотказности на всем протяжении гарантийного периода. Что же касается «механики», то в BMW M даже рассматривали коробки компании American, но пришли к выводу, что они слишком тяжелые, а их работа не выдерживает никакой критики.

Возможно, механической  коробки передач первыми лишатся BMW M3 и M4 следующих поколений.

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При написании новости использовалась информация:
The Drive

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