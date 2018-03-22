Компания BMW практически закончила работы над своим первым в истории электрическим кроссовером iX3 и готова его показать уже в апреле этого года.

Правда, оговорился на собрании акционеров Герхард Крюгер, пока речь идет о прототипе. «В течение года мы представим ряд электрических концептов, которые вскоре пойдут в серию. Например, первый полностью электрический кроссовер BMW iX3. Он станет серийным в 2020 году, но подробности — уже на автосалоне в Пекине», — заявил он.

Собственно, прототипы уже не раз светились на шпионских фотографиях и выглядят идентичными обычному BMW X3. Единственное отличие: у него розетка для зарядки на переднем крыле и отсутствует выхлопная система, ведь она больше не нужна. Кроме того, прототипы выглядели ниже обычных автомобилей: это связано с необходимостью понизить центр тяжести из-за размещенного в машинах блока батарей.

