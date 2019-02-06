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6 фев 2019

BMW начал испытания электро-кроссовера

BMW начал испытания электро-кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Представители концерна рассказали о том, как проходят зимние испытания ходового прототипа электрического кроссовера iNEXT на полигоне в шведском городе Арьеплуг. С уверенностью можно говорить, что автомобиль тестируется в суровых условиях

На самом деле такие условия и требовались. Дело в том, что, например, на льду будет проверяться система стабилизации и интеллектуальная система полного привода, которую специально создавали для данного электрокара.  Также будет произведен анализ эффективности распределения момента между осями и работы управляющих систем адаптивной подвески.

Помимо ходовой части испытаниям подвергнутся  системы охлаждения батарей и управления электропитанием: зарядка аккумулятора, передача энергии к электромотору, работа обогрева и вентиляции салона. iNext неслучайно называют флагманом марки, потому что многие передовые разработки концерна будут применены именно на данном автомобиле.  Что касается серийного производства, то оно стартует уже в 2021 году на немецком заводе в Дингольфинге.

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motor, ПМ

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