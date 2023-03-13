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13 мар 2023

BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

Сейчас в автомобильном мире прослеживается тренд на тотальный отказ от двигателей внутреннего сгорания.  По этой «дорожке» сейчас идут многие японские и европейские автопроизводители. Впрочем, многие – не означает все

К примеру, компания BMW недавно заявила о том, что не поддерживает всех инициатив. Концерн намерен разрабатывать и машины с ДВС, и электрокары – все зависит от конъюнктуры рынка. Кстати новая линейка двигателей внутреннего сгорания уже находится в проектной стадии.

Первые модели с новыми моторами должны появиться на рынке в 2027 году. Однако пока неизвестно, двигатели какой именно конфигурации проектирует BMW. По версии издания CarBuzz, компания постарается как можно дольше сохранить в гамме рядную «шестёрку» и V8.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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