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30 июл 2019

BMW обрывает жизнь своего модельного ряда

BMW обрывает жизнь своего модельного ряда
Автор фото: фирма-производитель

В рамках стратегии по сокращению издержек компания BMW постепенно уберет из линейки наименее доходные модели. Так, продолжения не будет у кроссовера X2  и родстера Z4

Концерн BMW сейчас находится в несколько тяжелом положении -  строительство новых заводов и переход на электротягу оказывают серьезное финансовое давление на BMW. Компания вынуждена искать пути сокращения издержек и кооперировать с другими производителями, например, уже началась поставка двигателей Jaguar Land Rover.

В тоже время, новая стратегия развития подразумевает и сокращение нынешнего модельного ряда. Из линейки BMW уже пропал 3-series GT, однако жизненный цикл оборвется и у множества других моделей. Например, последние годы доживают кабриолет второй серии, «семерка» со стандартной колесной базой, хэтчбек шестой серии GT. Не будет преемника у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2.

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