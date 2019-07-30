BMW обрывает жизнь своего модельного ряда

В рамках стратегии по сокращению издержек компания BMW постепенно уберет из линейки наименее доходные модели. Так, продолжения не будет у кроссовера X2 и родстера Z4

Концерн BMW сейчас находится в несколько тяжелом положении - строительство новых заводов и переход на электротягу оказывают серьезное финансовое давление на BMW. Компания вынуждена искать пути сокращения издержек и кооперировать с другими производителями, например, уже началась поставка двигателей Jaguar Land Rover.

В тоже время, новая стратегия развития подразумевает и сокращение нынешнего модельного ряда. Из линейки BMW уже пропал 3-series GT, однако жизненный цикл оборвется и у множества других моделей. Например, последние годы доживают кабриолет второй серии, «семерка» со стандартной колесной базой, хэтчбек шестой серии GT. Не будет преемника у родстера Z4, двухдверок 8 серии и кроссовера X2.