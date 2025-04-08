BMW оснастит свои автомобили искусственным интеллектом от Alibaba

С 2026 года автомобили BMW новой линейки Neue Klasse, предназначенные для китайского рынка, будут оснащены системой искусственного интеллекта, разработанной китайским технологическим гигантом Alibaba

Интеграция с Alibaba предусматривает использование языковой модели Qwen, которая уже была интегрирована в модели брендов Zeekr и Leapmotor. В автомобилях BMW появятся два ИИ-ассистента: Car Geniusи Travel Companion, разработанные на базе технологии Yan AI от совместного предприятия Banma (Alibaba). Они обеспечат водителям и пассажирам более интуитивное, “человекоподобное” взаимодействие с бортовыми системами.

В BMW считают, что ИИ является ключевым элементом в конкурентоспособности автопроизводителей на китайском рынке. В 2024 году продажи компании упали на 13,4% и руководство бренда надеется вернуть позиции благодаря внедрению ИИ-технологий. Дебют линейки Neue Klasse запланирован на 2026 год.