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14 янв 2021

BMW откажется от использования «робота»

BMW откажется от использования «робота»

Немецкий концерн заявил о намерениях прекратить использование роботизированной трансмиссии в своих автомобилях. Эти шаги реализуются в рамках плана по электрификации модельного ряда

Надо отметить, что в выборе трансмиссии, в BMWотдают предпочтение обычному «автомату».  Причин здесь несколько. Во-первых, он больше поддается калибровке. Во-вторых, его можно применять на полноприводных автомобилях, в отличие от «робота» DCT, который по некоторым конструктивным особенностям туда не подходит.

Самый главный пункт заключается в том, что и для электрических автомобилей имеющийся «автомат» использовать проще и дешевле. Роботизированную коробку придется переработать, практически создать «с нуля» - процесс это дорогостоящий, а на такие затраты в BMW пойти не готовы. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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