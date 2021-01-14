BMW откажется от использования «робота»

Немецкий концерн заявил о намерениях прекратить использование роботизированной трансмиссии в своих автомобилях. Эти шаги реализуются в рамках плана по электрификации модельного ряда

Надо отметить, что в выборе трансмиссии, в BMWотдают предпочтение обычному «автомату». Причин здесь несколько. Во-первых, он больше поддается калибровке. Во-вторых, его можно применять на полноприводных автомобилях, в отличие от «робота» DCT, который по некоторым конструктивным особенностям туда не подходит.

Самый главный пункт заключается в том, что и для электрических автомобилей имеющийся «автомат» использовать проще и дешевле. Роботизированную коробку придется переработать, практически создать «с нуля» - процесс это дорогостоящий, а на такие затраты в BMW пойти не готовы.