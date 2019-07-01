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1 июл 2019

BMW откажется от моделей i3 и i8

BMW откажется от моделей i3 и i8
Автор фото: фирма-производитель

Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих заявил, что у хэтчбека i3 и спорткара i8 не будет прямых преемников, а используемые технологии будут применены на абсолютно новом автомобиле

Дело в том, что концерн сконцентрируется на выпуске серийного автомобиля Vision M Next, который будет запущен в производство примерно через три года. Сообщается, что автомобиль будет представлять собой подключаемый гибрид, а не «чистый» электромобиль.

Как заявил Фрёлих, автомобиль будет сочетать в себе карбоновую ванну современного спортивного автомобиля i8 с самым мощным электромотором и самым мощным четырехцилиндровым турбобензиновым двигателем, который BMW имеет в своем инструментарии.

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carsales

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