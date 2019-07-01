BMW откажется от моделей i3 и i8

Глава отдела разработок BMW Клаус Фрёлих заявил, что у хэтчбека i3 и спорткара i8 не будет прямых преемников, а используемые технологии будут применены на абсолютно новом автомобиле

Дело в том, что концерн сконцентрируется на выпуске серийного автомобиля Vision M Next, который будет запущен в производство примерно через три года. Сообщается, что автомобиль будет представлять собой подключаемый гибрид, а не «чистый» электромобиль.

Как заявил Фрёлих, автомобиль будет сочетать в себе карбоновую ванну современного спортивного автомобиля i8 с самым мощным электромотором и самым мощным четырехцилиндровым турбобензиновым двигателем, который BMW имеет в своем инструментарии.