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18 июн 2025

BMW отказывается от карбона: новый материал легче, прочнее и экологичнее

BMW отказывается от карбона: новый материал легче, прочнее и экологичнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила инновационный композитный материал, который в ближайшем будущем заменит углеволокно в серийных моделях марки. Новый состав из натуральных волокон не только легче и прочнее традиционного карбона, но и гораздо экологичнее

В основе нового композита лежат волокна льна (из него делают текстиль). Однако на этот раз льняное сырье было переработано в специальное покрытие, которое можно применять как для кузовных панелей, так и для отделки интерьера. Разработка нового материала стала результатом многолетнего сотрудничества BMW с швейцарской компанией Bcomp, работающей также с Volvo, Polestar и Porsche. Согласно сообщению BMW, замена, например, крыши из углеволокна на аналогичный элемент из натурального волокна позволяет снизить выбросы углекислого газа на 40%. К тому же, новый материал проще перерабатывать после окончания срока службы автомобиля, что делает его выгодным не только с точки зрения экологии, но и логистики.

В компании заявили, что материал прошел “суровые” испытания в Formula E, а также применялся на спортивных моделях BMW M4 GT4 и DTM. К слову, серийная версия купе M4 получит крышу, задний диффузор и вставки на капоте из данного материала.

При написании новости использовалась информация:
carthrottle

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