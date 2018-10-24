BMW отзывает уже 1,6 миллиона машин

История отзыва машин баварского концерна началась в середине этого года. Но недавно в BMW сообщили, что недооценили масштаб возможных неисправностей в выпущенных автомобилях

Реальное число транспортных средств с обнаруженными проблемами оценивается теперь в 1,6 млн штук, а не 480 тысяч, как сообщалось летом текущего года.

Суть неисправности заключается в том, что в системе выпуска отработавших газов возможно подтекание охлаждающей жидкости. Этот процесс может инициировать коагуляцию мелких частиц из выпускного тракта. Высокие температуры выходящих из цилиндров газов могут привести к возгоранию накопленных частиц в трубах. По правде говоря, обнаруженные дефекты не кажутся фатальными, но в Ю. Корее было зафиксировано более 40 случаев возгораний.

Дефекты выпускной системы обнаружены только в дизельных двигателях, которые выпускались с 2010 по 2017 годы. Компания планирует устранить неисправности во всех машинах, где указанные неисправности могут иметь место за свой счёт, как это принято среди серьёзных производителей. Для проведения работ по ликвидации проблемы владельцам следует связаться с ближайшим дилером или дождаться официального приглашения на сервис.