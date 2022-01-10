BMW показала машину, которая меняет цвет

Несмотря на ограничения из-за коронавируса компания BMW смогла принять участие в выставке CES и показать кое-что интересное

Речь идет о концепте iX, который оснащен системой изменения цвета кузова. В сети уже появилось множество роликов, где можно заметить, как машина меняет свой серый цвет на белый оттенок, а после начинает переливаться градиентом обоих цветов. Как работает данная технология?

Все просто и сложно одновременно. Сам механизм работы основан на принципе чернил в электронных книгах. Есть многослойный экран, где располагаются микроскопические капсулы с черными и белыми частицами. Когда по сферам запускается напряжение, они меняют полярность и поворачиваются нужным цветом. Сложность же заключается в том, что инженерам BMW потребовалось, в буквальном смысле, завернуть машину в экран. В результате долгих исследований специалисты BMW разработали специальную гибкую и тонкую пленку, в которой также содержатся вышеуказанные частицы. Она и выполняет роль дисплея.