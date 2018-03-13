Центральное место на стенде BMW на автосалоне в Женеве занимал концепт BMW M8 Gran Coupe. Главный редактор нашего сайта Иван Владимиров уже немного рассказал о нем, но данная машина достойна отдельного упоминания.

И вот почему: по словам представителей компании именно серийный вариант BMW M8 Gran Coupe займет место флагманской модели баварской компании. Еще недавно ходили слухи о том, что самой роскошной моделью BMW будет грядущий кроссовер X7, но баварцы все же остались верны фундаментальным принципам: верхнюю позицию в табеле о рангах должен занимать седан. Пусть и с купеобразным кузовом.

При этом литера «М» в названии модели скрывает за собой слово More, то есть «больше», а не Motorsport как мы привыкли по другим моделям баварской компании.

Технические подробности о машине пока неизвестны. В Женеве представители компании лишь сказали, что у седана будет углепластиковая крыша. Впрочем, несложно догадаться, что в основу BMW M8 Gran Coupe ляжет модульная платформа CLAR, на которой базируются практически все модели баварской марки. А под капотом наверняка разместят двигатель от новой М5: 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого для флагманской модели поднимут до 630-350 л.с. Агрегатироваться он будет с 8-ступенчатым «автоматом», также седан должен позаимствовать у М5 полноприводную трансмиссию M xDrive, позволяющую полностью отключить привод на передние колеса.

В BMW говорят, что начнут продажи BMW M8 Gran Coupe летом следующего года, вероятнее всего летом, после показа серийной версии.

