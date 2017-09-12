На автосалоне во Франкфурте дебютировала долгожданная третья модель из лейники суббренда «i» концерна BMW. Пока автомобиль носит статус концептуального, но его серийная версия появится уже через пару лет.

Концепт оказался седаном с динамично ниспадающей линией крыши, в самом BMW говорят, что у нее кузов Gran Coupe, то есть перед нами очередное «четырехдверное купе». Вместо радиаторной решетки у концепта две «ноздри» светодиодов синего цвета. Фары и фонари у концепта узкие, причем фонари выполнены в одной стилистике с родстером Z4 нового поколения.

В BMW не говорят о мощности силовой установки, но приводят данные о том, что до 100 км/ч концепт разгоняется за 4 секунды, его максимальная скорость превышает 200 км/ч, а емкости батарей должно хватить на 600 километров от зарядки до зарядки.

О точных сроках появления серийной версии модели по мотивам концепта ничего не известно. Но баварцы спешат потому что конкуренты наступают на пятки, да и обгоняют их. Поэтому, серийную версию можно ожидать до 2020 года. К середине же следующего десятилетия в гамме BMW будет 12 электромобилей.