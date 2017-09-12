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12 сен 2017

BMW показала третью модель из линейки «i»

BMW показала третью модель из линейки «i»
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте дебютировала долгожданная третья модель из лейники суббренда «i» концерна BMW. Пока автомобиль носит статус концептуального, но его серийная версия появится уже через пару лет.

Концепт оказался седаном с динамично ниспадающей линией крыши, в самом BMW говорят, что у нее кузов Gran Coupe, то есть перед нами очередное «четырехдверное купе». Вместо радиаторной решетки у концепта две «ноздри» светодиодов синего цвета. Фары и фонари у концепта узкие, причем фонари выполнены в одной стилистике с родстером Z4 нового поколения.

В BMW не говорят о мощности силовой установки, но приводят данные о том, что до 100 км/ч концепт разгоняется за 4 секунды, его максимальная скорость превышает 200 км/ч, а емкости батарей должно хватить на 600 километров от зарядки до зарядки.

О точных сроках появления серийной версии модели по мотивам концепта ничего не известно. Но баварцы спешат потому что конкуренты наступают на пятки, да и обгоняют их. Поэтому, серийную версию можно ожидать до 2020 года. К середине же следующего десятилетия в гамме BMW будет 12 электромобилей.

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BMW

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