BMW представили новый универсал 3-Series

Компания BMW рассекретила 3-Series нового поколения в кузове «универсал». Публичная премьера автомобиля состоится осенью нынешнего года на Франкфуртском автосалоне. После чего, до конца года,новинка поступит в продажу в Европе.

Внешне автомобиль вырос в габаритных размерах по сравнению с одноименным седаном. Универсал, как и седан, отличается от предшественника более спортивной внешностью. Что касается техники, то линейку двигателей универсал позаимствовал у одноименного седана. В нее вошли новые четырехцилиндровые двухлитровые наддувные агрегаты, развивающие 184 (версия 320i) и 258 л.с. (версия 330i). Дизельная гамма представлена двухлитровыми моторами мощностью 150 (318d) и 190 л.с. (320d), а также 265-сильным трехлитровым шестицилиндровым агрегатом (330d).

Стоит отметить, что универсал не остался в стороне и получил заряженную версию M340i с 3,0-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 375 лошадиных сил. В следующем году универсал также обзаведется гибридной модификацией. Все моторы сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, однако для начальных дизельных агрегатов предлагается альтернатива- шестиступенчатая "механика".







