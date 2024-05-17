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17 май 2024

BMW представила “бархатную” версию гибридного кроссовера XM

BMW представила “бархатную” версию гибридного кроссовера XM
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW сделала специальную версию гибридного кроссовера XM под названием Mystique Allure. Она полностью обшита фиолетовым бархатом. Фотографиями автомобиля поделился главный дизайнер компании Домаго Дюков на своей странице в социальных сетях

В разработке дизайна принимала участие Американская супер модель Наоми Кэмпбелл. Как отмечается, фиолетовый - это ее любимый цвет. Автомобиль покрыт бархатом не только снаружи, но и внутри. Помимо этого в отделку добавили множество блесток.

На самом деле, это не первый BMW с “мягким” экстерьером. В 2008 году компания представила уникальный концепт Gina Light Visionary, который отличался кузовом, покрытым прочной синтетической тканью. Однако самое интересное в нем было то, что, благодаря такому материалу при включении фары раскрывались, как глазные веки, а бампера, боковые рейлинги и спойлер могли менять свою форму.

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