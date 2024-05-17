BMW представила “бархатную” версию гибридного кроссовера XM

Компания BMW сделала специальную версию гибридного кроссовера XM под названием Mystique Allure. Она полностью обшита фиолетовым бархатом. Фотографиями автомобиля поделился главный дизайнер компании Домаго Дюков на своей странице в социальных сетях

В разработке дизайна принимала участие Американская супер модель Наоми Кэмпбелл. Как отмечается, фиолетовый - это ее любимый цвет. Автомобиль покрыт бархатом не только снаружи, но и внутри. Помимо этого в отделку добавили множество блесток.

На самом деле, это не первый BMW с “мягким” экстерьером. В 2008 году компания представила уникальный концепт Gina Light Visionary, который отличался кузовом, покрытым прочной синтетической тканью. Однако самое интересное в нем было то, что, благодаря такому материалу при включении фары раскрывались, как глазные веки, а бампера, боковые рейлинги и спойлер могли менять свою форму.