BMW представила обновленный электрический кроссовер iX

Компания BMW представила обновленную версию электрического кроссовера iX. Автомобиль получил доработки в дизайне, увеличенный запас хода и более мощную силовую установку. Продажи начнутся этой весной. Стартовая цена - 83 500 евро (8,5 млн рублей)

На опубликованных снимках можно заметить, что кроссовер получил иные бампера и решетку радиатора с опциональной подсветкой. Кроме этого, светодиодная подпись передних фар изменилась с горизонтальной на вертикальную. В размерах есть небольшая прибавка: длина - 4965 мм (+ 12 мм), ширина - 1970 мм (+ 3 мм), высота - 1695 мм, а колесная база - 3000 мм. В качестве опции для кроссовера впервые предложены 23-дюймовые колесные диски.

Обновление затронуло и силовые установки. Базовая версия теперь называется iX xDrive45, ее мощность увеличилась до 408 л.с. (700 Нм), а запас хода вырос до 602 км (94,8 кВт*ч) по циклу WLTP. У версии iX xDrive60 двигатель выдает 544 л.с. (765 Нм), а запас хода - 701 км (109,1 кВт*ч), что делает его самым дальнобойным электромобилем BMW. Топовый iX M70 xDrive теперь развивает 659 л.с. (1100 Нм), а его запас хода составляет 600 км (108,9 кВт*ч). Разгон до 100 км/ч у этих версий составляет 5,1, 4,6 и 3,8 секунды соответственно.