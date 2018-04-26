В Китае бум на электромобили, активно поддерживаемый правительством этой страны Так что ничего удивительного в том, что BMW решила показать свой первый экологически чистый кроссовер именно на мотор-шоу Пекине нет.

В отличие от нишевых i3 и i8, которые стали первыми «зелеными» моделями баварской компании, кроссовер будет позиционироваться в качестве более доступной и массовой модели. На автосалоне BMW iX3 предстал перед публикой в статусе концепта, но машина выглядит практически готовой к серийному производству.

Кроссовер получил электромотор пятого поколения мощностью 200 киловатт (270 л.с.) и батареи емкостью 70 киловатт-часов. Электромотор, трансмиссия и вся высоковольтная электрика объединены в один корпус, что позволило здесь блок более легким.

По ездовому циклу WLTP, который максимально приближен к реальным условиям эксплуатации, запас хода от одной зарядки у кроссовера составляет 400 километров.

Машина может подзаряжаться от 150-киловаттных станций, которых, правда, пока на дорогах нет: баварцы обещают, что полная зарядка батарей от них займет не более получаса. Сейчас немецкие компании разворачивают в Европе сеть так станций: планируется, что уже в в следующем году на магистралях появится 270 зарядных станций, причем расстояние между ними составит около 270 километров.

Внешне BMW iX3 перекликается с обычным Х3 на базе, которого, собственно, и сделан. У электрической версии иная радиаторная решетка: впервые две «ноздри» объединены в одну, здесь иные бамперы, отсутствуют выхлопные трубы (в заднем бампере на их месте стоят хромированные заглушки), добавлены акценты голубого цвета внизу радиаторной решетки и дверей. Единственная концептуальная деталь кроссовера: необычные колесные диски, которые вряд ли пойдут в серию.