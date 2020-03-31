BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

Немецкий концерн разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму. Зачем?

Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному. Любопытно, но немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения — первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.

Выяснилось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.