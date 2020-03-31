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31 мар 2020

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

Немецкий концерн разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму. Зачем?

Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному. Любопытно, но немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения — первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.

Выяснилось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.

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