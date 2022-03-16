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16 мар 2022

BMW приоткрыл завесу тайны над внешностью нового флагманского седана

BMW приоткрыл завесу тайны над внешностью нового флагманского седана
Автор фото: фирма-производитель

В рамках ежегодной медиа-конференции компания BMW поделилась первыми изображениями будущего флагмана — седана 7 серии.  Чего нам ждать от немецкого флагмана?

Зарубежные СМИ уже успели пошутить, что машина напоминает одного известно азиатского политика с большим носом и узенькими глазками.  Иначе не скажешь, потому что когда взглянешь на эти узкие фары и гигантскую решетку радиатора, в голове возникают именно такие ассоциации. Впрочем, поговорим серьезно. Производитель заявляет, что новинка будет очень инновационной моделью.

Взять, к примеру, мультимедийную систему – новые «семерки» получат  технологию Theater Screen. Она представляет из себя гигантский складной 30-дюймовый экран для задних пассажиров, который располагается на потолке. Технические характеристики новой BMW 7 серии пока не разглашаются, но  представители компании сказали несколько слов об электрической версии флагманского седана, которая будет продаваться наравне с обычными машинами с ДВС.  В частности упомянули характеристики запаса хода - от 580 до 610 километров по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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