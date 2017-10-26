Компания BMW официально рассекретила маленький кроссовер X2. Как и с другими «четными иксами» он ориентирован на тех, кто предпочитает спортивный имидж автомобиля, но в отличие от X4 и X6 у него не купеобразные формы.

Конечно, за счет сокращения свесов, более низкой крыши (она стала на 86 мм ниже) и поднятой оконной линии у кроссовера более спортивная внешность, правда, и на задних сиденьях места поубавилось, так что такая машина точно не выбор семейного человека. BMW X1 стал первой моделью компании, которая получила сплюснутые трапецевидные «ноздри» радиаторной решетки. А еще вместо традиционных окошек за задними дверями у нее широкие стойки с шильдиками BMW, раньше их можно было встретить только на классических спортивных S2000 и 3.0 CSL!

У BMW X2 будет три варианта исполнения: базовый, M Sport и M Sport X. Второй и третий отличаются вставками в передний бампер, но версия M Sport как бы «заточена» под асфальт: защита арок у нее покрашена в цвет кузова, порогов более узкая, чем на M Sport X.

В салоне никаких откровений: вся архитектура позаимствована у X1. Правда, здесь богаче базовое оснащение, например, уже в базовой версии есть виртуальная приборная панель.

Продажи BMW X2 в Европе и России начнутся в марте следующего года. В начале на рынке появится переднеприводная бензиновая версия sDrive20i (192 л.с.) и две турбодизельные версии xDrive20d и xDriver25d мощностью 190 и 231 л.с. соответственно. Бензиновая версия будет иметь роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, а дизельные — 8-ступенчатый «автомат».

