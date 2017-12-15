Слухи о том, что BMW может построить собственный завод в России появились этой осенью. Дело в том, что сегодня модели компании собираются методом крупноузловой сборки на калининградском «Автоторе», а основной конкурент баварцев, Mercedes-Benz, строит свой завод в Московской области.

Теперь эти слухи нашли свое подтверждение. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова BMW в настоящее время выбирает между тремя регионами: Москвой (вероятнее всего речь о Московской области), Санкт-Петербургом и Калининградом.

По неофициальной информации BMW будет выпускать на заводе столько автомобилей, сколько продает. То есть, экспорт продукции в другие страны не планируется. С учетом небольших по меркам автопрома объемам, в BMW не планируют штамповать детали в России или производить двигатели.

Ранее представители «Автотора» неоднократно заявляли, что BMW планирует создать СП в Калининградской области, в завод инвестируют как баварская компания, так и российская, а власти поучаствуют предоставлением льгот и земельного участка. Однако в самой BMW эту информацию отказывают подтверждать или опровергать.