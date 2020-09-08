BMW выпустит девять новых электрокаров к 2030 году

В течение 10 лет баварцы собираются продать более 2 млн гибридных и полностью электрических автомобилей

Компания BMW собирается выпустить девять новых электрокаров в рамках стратегии под названием Power of Choice («Сила выбора»). Как сообщает Autocar, в глобальных планах немцев продать более 2 млн гибридных и полностью электрических автомобилей в течение 10 лет. Баварцы надеются, что новая стратегия поможет им опередить своих главных конкурентов, среди которых: Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla.

В линейку новых «зеленых» автомобилей уже вошел серийный кроссовер iX3, который стал первым полностью электрическим SUV баварской марки. Продажи этой машины должны начаться до конца этого года. BMW X3 оснастили единственным электрическим двигателем мощностью 210 кВт (286 л. с.), передающим тягу на задние колеса. Комплект батарей позволяет проехать без подзарядки до 460 км (по циклу WLTP). В следующем году BMW обещает представить пятидверное купе i4.