BMW заменит зеркала проекционными дисплеями

Тема замены обычных зеркал камерами заднего вида и дисплеями уже не нова. Audi применили это решение на E-Tron, Honda – на своем хэтчбеке «E». Так что BMW явно не будет пионером в данной отрасли. Правда, маленькую революцию они все же совершат

Да, система обзора здесь исполнена в виде камер и дисплеев, но последние представляют собой не просто мониторы, а проекционные экраны, которые расположатся на боковых окнах автомобиля. В BMW отмечают, что такой подход имеет сразу несколько плюсов. Конструкция позволит сохранить нынешнее расстояние между глазами водителя и местом размещения визуальной информации. В итоге авто¬мобилист будет меньше уставать – из-за отсутствия необходимости лишний раз «перекидывать» фокус зрения.

Ещё одно преимущество - быстрая адаптация водителя к новым техно¬логиям. Кроме того, прекция дает больше свободного пространства для, например, технологий дополненной реальности, то есть водителю можно будет демонстрировать еще больше полезной информации. Правда, возникает вопрос в реализации – экраном выступит само окно?