Флагманский электрокроссовер BMW рассекречен

Компания BMW представила прототип кроссовера iX, которому предстоит стать технологическим флагманом электронаправления бренда

BMW iX призван продемонстрировать новые стилистические решения как для экстерьера, так и для оформления салона. По габаритным размерам он сопоставим с BMW X5, но озвучены пока только размеры колёсной базы — 3000 мм. Новинка отправится на конвейер во второй половине 2021 года.

Характеристики силовой установки приведены только расчётные. Она сможет развивать как минимум 500 л.с., что позволит кроссоверу набирать первые 100 км/ч меньше чем за 5 секунд. 100-киловаттная батарея обеспечит запас хода более, чем в 600 километров по циклу WLTP, а пополнить энергозапас с 10% до 80% можно будет меньше, чем за 40 минут при использовании устройства постоянного тока. От фирменного 11-киловаттного BMW Wallbox аккумуляторы будут заряжаться 11 часов.