Голливудский композитор написал звуки для электрокаров BMW

Легендарный композитор Ханс Циммер, композиции которого уже играют в отдельных уголках мозгов людей при одном лишь его упоминании, решил взять халтурку и придумал специальные звуки для электромобилей BMW следующего поколения

Циммер работал вместе с саунд-дизайнером и акустическим специалистом BMW Ренцо Витале. Вместе они записали звуки для ускорения и торможения автомобиля, а также для откликов информационно-развлекательной системы. Проект, получивший название BMW IconicSounds Electric, призван дать автомобилистам «возможность получать удовольствие от вождения всеми органами чувств».

Важно, что эти звуки имеют и практическое значение. Дело в том, что в США и в Европе уже давно разрабатываются нормы, которые обяжут автомобильные компании устанавливать на электромобили устройства, издающие звуки. Это связано с тем, что силовые установки «зеленых» машин практически бесшумны, что представляет угрозу для пешеходов, которые не слышат приближение транспорта.