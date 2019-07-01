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1 июл 2019

Голливудский композитор написал звуки для электрокаров BMW

Голливудский композитор написал звуки для электрокаров BMW
Автор фото: фирма-производитель

Легендарный композитор Ханс Циммер, композиции которого уже играют в отдельных уголках мозгов людей при одном лишь его упоминании, решил  взять халтурку и придумал специальные звуки для электромобилей BMW следующего поколения

Циммер работал вместе с саунд-дизайнером и акустическим специалистом BMW Ренцо Витале. Вместе они записали звуки для ускорения и торможения автомобиля, а также для откликов информационно-развлекательной системы. Проект, получивший название BMW IconicSounds Electric, призван дать автомобилистам «возможность получать удовольствие от вождения всеми органами чувств».

Важно, что эти звуки имеют и практическое значение.  Дело в том, что в США и в Европе уже давно разрабатываются нормы, которые обяжут автомобильные компании устанавливать на электромобили устройства, издающие звуки. Это связано с тем, что силовые установки «зеленых» машин практически бесшумны, что представляет угрозу для пешеходов, которые не слышат приближение транспорта.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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