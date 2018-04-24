Автомобильный портал Motorpage
24 апр 2018

Электрический кроссовер BMW получит «мононоздрю»

Электрический кроссовер BMW получит «мононоздрю»
Автор фото: фирма-производитель

Немецкие компании одна за другой бросились готовить электрические кроссоверы. Следом за Audi, которая готовит экологически чистый вариант Q5, свой новый электромобиль делают и в BMW.

Местом презентации электрического кроссовера BMW выбран пекинский автосалон, который открывается на этой неделе. И это неспроста: в Поднебесной экологически чистые транспортные средства — главный тренд последних лет.

Пока баварцы опубликовали лишь одно официальное изображение своей будущей новинки. Самой машины на нем не видно, но зато показано, что в BMW решили объединить «ноздри» на радиаторной решетке в одну.

Судя по шпионским фотографиям, кроссовер практически ничем не будет отличаться от обычного BMW X3. Единственное различие: немного иные бампера и, естественно, отсутствие патрубков выхлопной системы. Кроме того, на левом переднем крыле появится лючок, под которым будет скрываться розетка для подзарядки.

По предварительным данным кроссовер получит индекс iX3, его производство начнется в 2020 году. Запас хода электрического кроссовера составит около 400 километров.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X3

BMW X3 M получит экстремальную версию

23 апреля 2018
BMW Z4

Рассекречен интерьер нового BMW Z4

20 апреля 2018
BMW M2 Competition

BMW M2 уходит на пенсию. Да здравствует M2 Competition

18 апреля 2018
BMW M2 Competition

Самую крутую версию BMW M2 рассекретили до премьеры

10 апреля 2018
BMW 8-й серии

BMW назвала дату премьеры возрожденной 8-й серии

09 апреля 2018
BMW i8

У BMW i3 и i8 не будет преемников

05 апреля 2018

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь
Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"

Написано новостей:

2 1 1 0 0