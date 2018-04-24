Немецкие компании одна за другой бросились готовить электрические кроссоверы. Следом за Audi, которая готовит экологически чистый вариант Q5, свой новый электромобиль делают и в BMW.

Местом презентации электрического кроссовера BMW выбран пекинский автосалон, который открывается на этой неделе. И это неспроста: в Поднебесной экологически чистые транспортные средства — главный тренд последних лет.

Пока баварцы опубликовали лишь одно официальное изображение своей будущей новинки. Самой машины на нем не видно, но зато показано, что в BMW решили объединить «ноздри» на радиаторной решетке в одну.

Судя по шпионским фотографиям, кроссовер практически ничем не будет отличаться от обычного BMW X3. Единственное различие: немного иные бампера и, естественно, отсутствие патрубков выхлопной системы. Кроме того, на левом переднем крыле появится лючок, под которым будет скрываться розетка для подзарядки.

По предварительным данным кроссовер получит индекс iX3, его производство начнется в 2020 году. Запас хода электрического кроссовера составит около 400 километров.

