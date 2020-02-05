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5 фев 2020

Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса

Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса
Автор фото: фирма-производитель

Кроссоверу BMW iX3, первому электромобилю немецкой марки с технологией еDrive пятого поколения, достанется комплект аэродинамических колес. В них, как ни странно, есть смысл, так как увеличивается энергоэффективность автомобиля

Собственно, колеса представляют собой стандартные алюминиевые диски с V-образными спицами, дополненные композитными вставками. Колеса на 15 процентов легче обычных, позволяют на пять процентов снизить коэффициент лобового сопротивления (по сравнению с X3) и на два процента расход электроэнергии, что в цифровом выражении будет соответствовать 0,4 киловаттам на каждые сто километров пробега (общий прирост дальности хода составит 10 километров). Такие же колеса получат будущие BMW iNext и i4, дебют которых запланирован на следующий год.

Любопытно, что компания BMW ранее уде раскрыла технические характеристики iX3. У кроссовера будет один электромотор, смонтированный на задней оси. Его мощность составит 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяговая батарея на 74 киловатт-часа позволит показать номинальный пробег в 440 километров (WLTP).

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