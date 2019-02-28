Когда ошибка в прошивке приводит к скандалу

Эстафету «нечистых» выхлопов вслед за Volkswagen принял BMW. Компании пришлось заплатить многомиллионный штраф из-за одной досадной ошибки

Немецкий концерн был оштрафован на 8,5 миллионов евро за продажу дизельных автомобилей, выхлоп которых содержит больше вредных выбросов, чем положено. Правда, в данном случае производителя не стали наказывать за обман клиентов, а только за допущенную ошибку. Дело в том, что компания установила неправильное программное обеспечение блока управления двигателем на 7 965 автомобилях, что и привело к превышению допустимой концентрации вредных веществ в выхлопных газах.

Интересно, что расследование дизельного скандала BMW началось еще в прошлом году из-за подозрений в использовании особого программного обеспечения, аналогичного тому, которое применялось в автомобилях Volkswagen. Следователи заявили, что расследование не выявило наличия специальных ПО, как и наличия злого умысла со стороны сотрудников BMW.