Автомобильный портал Motorpage
28 фев 2019

Когда ошибка в прошивке приводит к скандалу

Когда ошибка в прошивке приводит к скандалу
Автор фото: фирма-производитель

Эстафету «нечистых» выхлопов вслед за Volkswagen принял BMW. Компании пришлось заплатить многомиллионный штраф из-за одной досадной ошибки

Немецкий концерн был оштрафован на 8,5 миллионов евро за продажу дизельных автомобилей, выхлоп которых содержит больше вредных выбросов, чем положено. Правда, в данном случае производителя не стали наказывать за обман клиентов, а только за допущенную ошибку. Дело в том, что компания установила неправильное программное обеспечение блока управления двигателем на 7 965 автомобилях, что и привело к превышению допустимой концентрации вредных веществ в выхлопных газах.

Интересно, что расследование дизельного скандала BMW началось еще в прошлом году из-за подозрений в использовании особого программного обеспечения, аналогичного тому, которое применялось в автомобилях Volkswagen. Следователи заявили, что расследование не выявило наличия специальных ПО, как и наличия злого умысла со стороны сотрудников BMW.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , CarsWeek

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW

Автомобили BMW получат новую операционную систему

28 февраля 2019

Преемственность поколений

18 февраля 2019
BMW 4-Series Convertible 2019

Немецкий кабриолет вышел на испытания

11 февраля 2019

BMW начал испытания электро-кроссовера

06 февраля 2019

Шпионам попался электрический BMW

25 января 2019
BMW X3 M

BMW X3 M раскрыли до премьеры

22 января 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива
Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 по-мужски
Тест драйв
22 февраля 2019

УАЗ Patriot
"По-мужски"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 8 8 9