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10 июн 2019

Кривая сборка немецкого автомобиля

Кривая сборка немецкого автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство концерна BMW в ближайшее время проведет сервисную кампанию в отношении нескольких сотен кроссоверов X7, у которых обнаружился потенциально опасный дефект.


По сообщению Росстандарта, под отзыв попадают 315 экземпляров данной модели, проданных в российских автосалонах с апреля по май текущего года. У них могут быть неправильно установлены левые и/или правые фронтальные подушки безопасности в области центральной стойки, что может при ДТП привести к их некорректному срабатыванию со всеми вытекающими негативными последствиями.


Устранение дефекта проведут путем проверки подушек на предмет корректной установки, и при найденном несоответствии они будут переустановлены. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. Также представители компании разошлют владельцам дефектных кроссоверов письма или обзвонят их с уведомлением  необходимости проведения сервисных работ.

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Drom

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