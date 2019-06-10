Кривая сборка немецкого автомобиля

Российское представительство концерна BMW в ближайшее время проведет сервисную кампанию в отношении нескольких сотен кроссоверов X7, у которых обнаружился потенциально опасный дефект.



По сообщению Росстандарта, под отзыв попадают 315 экземпляров данной модели, проданных в российских автосалонах с апреля по май текущего года. У них могут быть неправильно установлены левые и/или правые фронтальные подушки безопасности в области центральной стойки, что может при ДТП привести к их некорректному срабатыванию со всеми вытекающими негативными последствиями.



Устранение дефекта проведут путем проверки подушек на предмет корректной установки, и при найденном несоответствии они будут переустановлены. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. Также представители компании разошлют владельцам дефектных кроссоверов письма или обзвонят их с уведомлением необходимости проведения сервисных работ.