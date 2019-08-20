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20 авг 2019

Логотип BMW: пропеллеров там нет!

Логотип BMW: пропеллеров там нет!

Признайтесь, вы всегда думали, что логотип этой марки стилизован под крутящийся пропеллер. Мы тоже так думали, однако, вот незадача, никаких пропеллеров там нет

Об истинном значении лого марки BMW поведал директор архива BMW Group Classic Фред Якобс. По его словам, многие считают, что знаменитый бело-голубой значок символизирует пропеллер самолета. На самом деле, это не совсем так. Путаница во многом возникла из-за рекламных плакатов, изданных в 1929 году. На них логотип и название тогда еще молодой компании BMW были вписаны в пропеллер самолета.

На самом деле логотип марки отображает флаг родной для производителя земли – Баварии. Правда, сведущие люди спросят, какая же это Бавария, если порядок цветов изменен. Этому тоже есть логичное объяснение. Дело в том, что местные законы запрещают использовать цвета гербов, флагов и прочей геральдической символики в коммерческих целях, поэтому порядок цветов был изменен.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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