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25 ноя 2019

М-подразделение BMW выпустит свой суперкар

М-подразделение BMW выпустит свой суперкар

Подразделение BMW M решило равняться на Mercedes-AMG и разработать собственный суперкар, который не будет основан ни на одной «гражданской» модели

Как рассказал в интервью изданию Auto Express глава подразделения BMW M Маркус Флаш на автосалоне в Лос-Анджелесе, он считает выпуск флагманского M-суперкара отличной идеей, которую непременно нужно реализовать. Флаш отметил, что это не обязательно должен быть автомобиль со средним расположением двигателя, как ранее предполагалось. Кроме того, Флаш заметил, что автомобиль даже не будет похож на концепт Vision M Next.

Журналисты высказали предположение, что автомобиль может получить форм-фактор кроссовера, но и тут глава спортивного подразделения не дал никакой конкретики. В то же время топ менеджер сообщил, что новинка получит электрифицированную силовую установку и будет подходить для каждодневного использования.

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