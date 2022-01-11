Manhart добавил злости BMW M8

Проекты Manhart никогда не ограничиваются стайлингом – они предполагают серьезную работу над технической начинкой автомобиля. Взгляните, к примеру, на свежий проект MH8 800 – взяв за основу заряженное купе M8, инженеры Manhart сделали очень «злой» спорткар

Серийная BMW M8 оснащается 4.4-литровым мотором V8, который развивает немногим больше шестисот сил. Мастера Manhart его доработали – установили новые турбины, интеркулер. Поработали также над впуском и выпуском и, разумеется, перепрошили всю электронику. Результат оказался достойным – 823 лошадиные силы и больше тысячи (1050) Нм крутящего момента.

Если говорить о динамических характеристиках, прибавка к мощности положительно сказалась на максимальной скорости и разгоне. Тюнингованный спорткар разменивает первую «сотню» за 2.6 секунды, тогда как обычному M8 на это требуется на 0.6 секунды больше.