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5 июл 2022

Минпромторг разрешил завозить в Россию по параллельному импорту машины BMW

Минпромторг разрешил завозить в Россию по параллельному импорту машины BMW
Автор фото: фирма-производитель

Минпромторг РФ внес правки в список товаров и брендов для параллельного импорта. Из него убрали компании, решившие возобновить поставки в Россию, но добавили несколько новых. Среди них — Siemens и BMW.

Ведомство сообщает, что обе компании по-прежнему не желают ввозить в Россию свои товары официально, отсюда и разрешение «серых» поставок.  Отметим, что допуск Минпромторга распространяется не только на автомобили, но и, скажем, на мотоциклы.

Отметим, что на сегодняшний день Минпромторг допускает ввоз в Россию автомобилей следующих марок - Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer. Также по каналам серого импорта в нашу страну поставляют технические компоненты для машин Volvo, Nissan и Hyundai. Стоит отметить, что многие автопроизводители, сообщают, что не будут исполнять гарантийные обязательства по машинам, которые ввезены неофициально.

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