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20 мар 2019

На заводе BMW рабочим запретили говорить по-турецки

На заводе BMW рабочим запретили говорить по-турецки

Подобный запрет для туркоязычных сотрудников установил бригадир одного из подразделений баварского автоконцерна. На крайние меры ему пришлось пойти после жалоб других коллег

Немецкие СМИ сообщают, что работники начали жаловаться на своих турецких коллег, дескать, они в комнате отдыха позволяли себе на родном языке откровенно обсуждать других рабочих. Сообщается, что пострадавшие от запрета сотрудники отказались выполнять подобные требования и уже обратились с жалобой в профсоюз. В своем заявлении работники указали на произвол и дискриминацию со стороны бригадира. Отдел кадров уже начал расследование инцидента.

В свою очередь, представитель компании Йохен Фрей заявил, что BMW не вправе диктовать своим сотрудникам, на каком языке им общаться на рабочем месте. Впрочем, есть в компании некоторые исключения, которые касаются рабочих инструкций. По правилам концерна BMW, все они должны быть только на немецком языке.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, АвтоДруг

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