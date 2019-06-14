Названа дата премьеры BMW 8-Series Gran Coupe

Немецкий автомобильный концерн BMW официально представит четырехдверную версию 8-Series Gran Coupe во вторник, 18 июня.

Как сообщает американское подразделение издания Motor1, дизайн новинки практически полностью будет повторять стиль одноименного купе. Также известно, что автомобиль получит увеличенную колесную базу и серьезные изменения в интерьере.

Что касается технической составляющей, то четырехдверный гранд-турер оснастят 4,4-литровым бензиновым агрегатом V8 мощностью 523 л.с., а также трехлитровым турбодизелем выдающим 315 л.с. Оба мотора будут работать вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у модели — полный. К слову, позже у BMW 8-Series Gran Coupe появится M-модификация с 600-сильным 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами.