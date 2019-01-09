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9 янв 2019

Немецкая победа над McLaren

Немецкая победа над McLaren

Производители спортивных автомобилей очень любят соревноваться друг с другом и показывать свое превосходство, делая автомобили лучше, чем у коллег по цеху. Недавние громкие презентации McLaren, по всей видимости, серьезно напрягли компанию BMW, руководство которой выступило недавно с громким заявлением

Несложно догадаться, что немцы заявили о разработке своего собственного спорткара, который должен составить конкуренцию McLaren 570S.  Руководство BMW сообщило, что новый спорткар, в некотором роде, станет преемником BMW I8, так как получит аналогичную платформу. Кроме того, автомобиль будет содержать в себе новейшие разработки в области электрификации и создания ультралегких композитных материалов.

По предварительной информации автомобиль должен появиться в 2023 году. В BMW сообщают, что именно к этому сроку удастся разработать более эффективные электромоторы и аккумуляторы. Кстати, что касается технических характеристик, то силовая установка машины будет состоять из бензинового двигателя и нескольких электромоторов суммарной мощностью в 700 лошадиных сил.

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Autocar, motor

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