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16 окт 2018

Новый BMW M3 поймали на Нюрбургринге

Новый BMW M3 поймали на Нюрбургринге

Новое поколение третьей серии BMW, совсем недавно было представлено на парижском автосалоне.  Скоро в зарубежных изданиях стала появляться информация и о заряженной версии M3.  Сам автомобиль будет представлен в 2020 году. Однако,  некоторое представление о модели можно получить уже сейчас

Говорить о внешности автомобиля не приходится - он закамуфлирован чуть менее чем полностью.  Но некоторые детали обращают на себя внимание: широкие колесные арки, спойлер на крышке багажника, сдвоенные патрубки выхлопной системы. 

В отличие от внешнего облика, по техническому оснащению уже существует некоторая конкретика. Новый M3 будет построен на новой платформе CLAR — так называется универсальная архитектура, которая теперь используется для всех автомобилей BMW с продольным расположением мотора.  Известны и  коробки передач, которыми будет оснащаться автомобиль.  Всего их будет две - шестиступенчатая механика и восьмиступенчатый автомат, который устанавливается на старшую модель M5.

Что же касается мотора, то «сердцем»  M3  может стать новый рядный  шестицилиндровый твин-турбо мотор, рабочим объемом 3,6 литра. Возможно, у M3 появится и своя «супер-заряженная» версия. По информации немецкого журнала  Autobild, в дополнение к  обычному мотору, версия CS получит дополнительную 48-вольтовую гибридную систему. Говоря о мощности,  указывается ориентировочная цифра  - 500 л.с.  Кстати, скорее всего BMW откажется от полного привода на новом M3. В компании считают, что установка полного привода обойдется слишком дорого, кроме того он может отрицательно повлиять на вес автомобиля, что для спортивной версии является далеко не последним фактором.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek, Autobild

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