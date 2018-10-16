Новый BMW M3 поймали на Нюрбургринге

Новое поколение третьей серии BMW, совсем недавно было представлено на парижском автосалоне. Скоро в зарубежных изданиях стала появляться информация и о заряженной версии M3. Сам автомобиль будет представлен в 2020 году. Однако, некоторое представление о модели можно получить уже сейчас

Говорить о внешности автомобиля не приходится - он закамуфлирован чуть менее чем полностью. Но некоторые детали обращают на себя внимание: широкие колесные арки, спойлер на крышке багажника, сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В отличие от внешнего облика, по техническому оснащению уже существует некоторая конкретика. Новый M3 будет построен на новой платформе CLAR — так называется универсальная архитектура, которая теперь используется для всех автомобилей BMW с продольным расположением мотора. Известны и коробки передач, которыми будет оснащаться автомобиль. Всего их будет две - шестиступенчатая механика и восьмиступенчатый автомат, который устанавливается на старшую модель M5.

Что же касается мотора, то «сердцем» M3 может стать новый рядный шестицилиндровый твин-турбо мотор, рабочим объемом 3,6 литра. Возможно, у M3 появится и своя «супер-заряженная» версия. По информации немецкого журнала Autobild, в дополнение к обычному мотору, версия CS получит дополнительную 48-вольтовую гибридную систему. Говоря о мощности, указывается ориентировочная цифра - 500 л.с. Кстати, скорее всего BMW откажется от полного привода на новом M3. В компании считают, что установка полного привода обойдется слишком дорого, кроме того он может отрицательно повлиять на вес автомобиля, что для спортивной версии является далеко не последним фактором.