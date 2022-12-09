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9 дек 2022

Представлена BMW M4 от ателье Manhart

Представлена BMW M4 от ателье Manhart
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Manhart представило пакет доработок для BMW M4 Competition и M4 CSL. В наличии – великолепный боди-кит и много нового «железа», которое  повышает динамические характеристики автомобиля

Давайте предварительно поговорим о внешности. Итак, в состав обвеса входят: новый углепластиковый капот,  спойлер и боковые «юбки». За отдельную доплату можно «занизить» подвеску на два сантиметра и поставить 20-дюймовые легкосплавные диски, вместо штатных 18-дюймовых колес.

Что касается силовой установки, то инженеры установили в автомобиль кастомный ЭБУ и новую выпускную магистраль – все это позволило развить трехлитровой «турбошестерке» целых 700 лошадиных сил.

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