Представлена BMW M4 от ателье Manhart

Ателье Manhart представило пакет доработок для BMW M4 Competition и M4 CSL. В наличии – великолепный боди-кит и много нового «железа», которое повышает динамические характеристики автомобиля

Давайте предварительно поговорим о внешности. Итак, в состав обвеса входят: новый углепластиковый капот, спойлер и боковые «юбки». За отдельную доплату можно «занизить» подвеску на два сантиметра и поставить 20-дюймовые легкосплавные диски, вместо штатных 18-дюймовых колес.

Что касается силовой установки, то инженеры установили в автомобиль кастомный ЭБУ и новую выпускную магистраль – все это позволило развить трехлитровой «турбошестерке» целых 700 лошадиных сил.