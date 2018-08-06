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6 авг 2018

Рассекречен облик BMW X7

Рассекречен облик BMW X7

Премьера серийной версии BMW X7 намечена на нынешнюю осень, пока компания тестирует хорошо закамуфлированные прототипы. Представление о том, как будет выглядеть флагманский кроссовер дают патентные рисунки

Любопытно, что утечка произошла в бразильском патентом бюро: компании часто патентуют дизайн в небольших странах, чтобы попытаться скрыть подробности о той или иной будущей модели.

В случае с BMW X7 становится понятно, что серийная версия будет заметно отличаться от прошлогоднего концепта. Машина будет длиннее X5, но задние стекла тут будут небольшими как и на более компактном кроссовере. При этом, несмотря на полноценный семиместный салон, у кроссовера будут довольно короткие свесы, но большая колесная база (3100 мм против 2970 мм).

Суля по рисункам, внешне машина будет выполнена в новой для компании стилистике: узкие фары будут вплотную прилегать к огромным «ноздрям» радиаторной решетки, в отличие от нового Х5 на котором есть небольшие перемычки. Сзади появится визуально соединяющая фонари хромированная полоска. В целом, облик большого кроссовера BMW будет менее вычурным и более консервативным, чем у нового Х5.

Интерьер машины пока остается загадкой, но, вероятнее всего, он будет перекликаться с BMW X5. BMW X7 получит такую же виртуальную панель приборов с новой графикой, которая пришла на смену классическим круглым циферблатам, которые были визитной карточкой баварских машин на протяжении многих лет.

Основными конкурентами BMW X7 станут Mercedes-Benz GLS и Audi Q7. Однако BMW хочет позиционировать машину выше и ее цена наверняка будет выше, а оснащение более богатым.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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