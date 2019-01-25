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25 янв 2019

Шпионам попался электрический BMW

Шпионам попался электрический BMW

В Сети появились первые фотографии очередной новинки BMW — четырехдверного купе на электрической тяге, который будет конкурировать с Tesla Model 3. В продаже машина должна появиться в 2020 году

Несмотря на то, что автомобиль на фото затянут в камуфляжную пленку, можно сделать один вывод- его внешний облик скорее всего не будет обладать ни одной чертой футуристичного дизайна, который был присущ его прообразам - концептам  BMW i Vision Dynamics. Автомобиль  больше похож на BMW Gran Coupe 4-й серии и не имеет практически ничего общего с моделями i3 или i8.

Скорее всего, в компании делают ставку на массовый сегмент и спокойным обликом хотят лишний раз подчеркнуть «доступность» автомобиля, по той причине, что смелые дизайнерские изыски приходятся по душе не каждому. Безусловно, некоторых интересных штрихов все же стоит ожидать, однако скорее всего они проявятся лишь в узоре решетки радиатора или форме дверных ручек.

С технической точки зрения нас ждут несколько интересных фактов. Например, серийный автомобиль будет предлагаться, как в заднеприводном, так и в полноприводном исполнении. Причем в случае с полным приводом, автомобиль получит два мотора - по одному на каждую ось.

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Carsoops

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