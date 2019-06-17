Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2019

Спортивное подразделение BMW может выпустить самостоятельную модель

Спортивное подразделение BMW может выпустить самостоятельную модель

Глава M Division Маркус Флаш заявил, что не исключено появление автомобиля, который не будет основываться ни на одной из существующих моделей BMW

На недавней презентации кроссоверов X3 M и X4 M в Нью-Йорке глава M Division Маркус Флаш дал интервью изданию Car Sales, где поделился некоторой информацией относительно планов развития подразделения. Топ-менеджер сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании полноценной модели, которая не будет иметь в своей основе ни одной "гражданской" BMW. Таким образом, компания намерена конкурировать с Mercedes-AMG и её спорткаром AMG GT.

Важно заметить, что работа над новой моделью не зашла дальше размышлений о целесообразности подобного автомобиля. Специалисты изучают, какой тип кузова для такой машины будет наиболее подходящим, а также какой силовой агрегат должен быть у спорткара — двигатель внутреннего сгорания или же электрическая установка. Флаш подчеркнул, что если такая машина и появится, то она станет полностью соответствовать духу бренда, сочетая отточенную управляемость, высокую мощность и впечатляющую роскошь.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названа дата премьеры BMW 8-Series Gran Coupe

14 июня 2019

BMW представили новый универсал 3-Series

13 июня 2019

Кривая сборка немецкого автомобиля

10 июня 2019
BMW 1 Series

Немцы начинают переделывать новые BMW под ретро

06 июня 2019
BMW M8 2020

Объявлены цены на BMW M8

06 июня 2019

В BMW запатентовали дрона-мойщика машин

30 мая 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"
Audi Q8 - audi q8 2019 истребительница танков
Тест драйв
14 июня 2019

Audi Q8
"Истребительница танков"
Volvo XC90, Volkswagen Touareg - сравнительный тест volkswagen touareg 3.0 tdi 2019 и volvo xc90 2.0 d5 2015. скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца»
Сравнительный тест
12 июня 2019

Volvo XC90, Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg и Volvo XC90: скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца»"
Volvo V90 Cross Country - вагонные споры: volvo v90 cross country 2017 как оппонент противников кузова универсал
Тест драйв
10 июня 2019

Volvo V90 Cross Country
"Вагонные споры: Volvo V90 Cross Country как оппонент противников кузова универсал"

Написано новостей:

2 3 5 7 3