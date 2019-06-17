Спортивное подразделение BMW может выпустить самостоятельную модель

Глава M Division Маркус Флаш заявил, что не исключено появление автомобиля, который не будет основываться ни на одной из существующих моделей BMW

На недавней презентации кроссоверов X3 M и X4 M в Нью-Йорке глава M Division Маркус Флаш дал интервью изданию Car Sales, где поделился некоторой информацией относительно планов развития подразделения. Топ-менеджер сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании полноценной модели, которая не будет иметь в своей основе ни одной "гражданской" BMW. Таким образом, компания намерена конкурировать с Mercedes-AMG и её спорткаром AMG GT.

Важно заметить, что работа над новой моделью не зашла дальше размышлений о целесообразности подобного автомобиля. Специалисты изучают, какой тип кузова для такой машины будет наиболее подходящим, а также какой силовой агрегат должен быть у спорткара — двигатель внутреннего сгорания или же электрическая установка. Флаш подчеркнул, что если такая машина и появится, то она станет полностью соответствовать духу бренда, сочетая отточенную управляемость, высокую мощность и впечатляющую роскошь.