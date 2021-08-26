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26 авг 2021

У BMW 1 серии появилась версия для уличных гонок

У BMW 1 серии появилась версия для уличных гонок
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн представил особую версию «единички» для рынка Японии под названием Street Racer.

По большому счету новинка будет отличаться лишь внешним стайлингом – обвесом от M-Performance, да и уникальным оттенком белого окраса. В салоне появятся спортивные кресла и гоночные ремни безопасности.

В техническом плане перед нами обычная «единичка».  Под капотом располагается стандартный движок - двухлитровая «турбочетверка», развивающая 265 лошадиных сил (400 Нм) и работающая в паре с восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic Sport.  В качестве отличий от стандартной модели можно назвать адаптивные амортизаторы и усиленные тормоза.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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