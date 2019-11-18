В 2021 году BMW выпустит 500-сильный седан i4

В отличие от нишевых i3 и i8, эта модель i-серии будет нацелена на более массовый рынок

Новинка будет построена на шасси BMW 3-Series, хотя окажется существенно тяжелее «трешки»: например батареи будут весить 544 кг. BMW i4 получит два электромотора мощностью 530 л.с. На старте продаж будет предлагаться единственный вариант аккумулятора емкостью 80 кВт*ч, позже добавятся другие версии.

Запас хода в ездовом цикле WLTP составит 600 км, что пока выглядит несколько оптимистичной оценкой. При использовании «быстрых» станций мощностью 150 кВт на заряд до 80% будет уходить 35 минут. При этом для увеличения запаса на 100 км будет достаточно всего шести минут. Что касается разгона то с 0 до 100 км/ч автомобиль будет ускоряться примерно за четыре секунды. Известно, что максимальную скорость автомобиля ограничат на отметке в 193 километра в час.