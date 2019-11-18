Автомобильный портал Motorpage
18 ноя 2019

В 2021 году BMW выпустит 500-сильный седан i4

В 2021 году BMW выпустит 500-сильный седан i4

В отличие от нишевых i3 и i8, эта модель i-серии будет нацелена на более массовый рынок

Новинка будет построена на шасси BMW 3-Series, хотя окажется существенно тяжелее «трешки»: например батареи будут весить 544 кг. BMW i4 получит два электромотора мощностью 530 л.с. На старте продаж будет предлагаться единственный вариант аккумулятора емкостью 80 кВт*ч, позже добавятся другие версии.

Запас хода в ездовом цикле WLTP составит 600 км, что пока выглядит несколько оптимистичной оценкой. При использовании «быстрых» станций мощностью 150 кВт на заряд до 80% будет уходить 35 минут. При этом для увеличения запаса на 100 км будет достаточно всего шести минут. Что касается разгона то с 0 до 100 км/ч автомобиль будет ускоряться примерно за четыре секунды. Известно, что максимальную скорость автомобиля ограничат на отметке в 193 километра в час.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X8

Выход BMW X8 уже не за горами

15 ноября 2019
BMW 3-Series 2019

На автомобилях BMW стоит поменять двигатель

13 ноября 2019
BMW M2 CS 2020

BMW представила гоночную версию самой быстрой M2

11 ноября 2019
BMW M340i xDrive Sedan 2020

BMW зарядит дизельные универсалы

08 ноября 2019
BMW M2 CS 2020

BMW M2 получила 450-сильный мотор

06 ноября 2019
BMW X4

BMW отзовет кроссоверы X3 и X4 в России

05 ноября 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты
Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 6 0